https://news.day.az/world/1260432.html В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту - ВИДЕО
В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту - ВИДЕО
Пассажирский самолет компании Air India потерпел крушение в аэропорту в Индии. Об этом сообщает The Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Это произошло в 19:45 по местному времени (19:15 по бакинскому времени). На борту разбившегося воздушного судна был 191 человек. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай - Кожикоде (город в штате Керала).
Отмечается, что самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. О пострадавших или погибших информации пока нет.
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