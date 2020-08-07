В Индии разбился самолет со 191 человеком на борту

Пассажирский самолет компании Air India потерпел крушение в аэропорту в Индии. Об этом сообщает The Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Это произошло в 19:45 по местному времени (19:15 по бакинскому времени). На борту разбившегося воздушного судна был 191 человек. Сообщается, что он следовал рейсом Дубай - Кожикоде (город в штате Керала).

Отмечается, что самолет занесло во время посадки, и он выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. О пострадавших или погибших информации пока нет.