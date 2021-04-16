Взрыв на багдадском рынке

По меньшей мере один человек погиб, более 10 получили ранения в результате взрыва на рынке квартала Аль-Хабибия в багдадском районе Садр-Сити, населённом преимущественно шиитами. По другим данным, погибли не менее 5 человек и ранены больше 20. От взрыва были разрушены несколько киосков, загорелись припаркованные автомобили и мотоциклы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в соцсетях появились сообщения о том, что на этом месте взлетел на воздух заминированный автомобиль, но иракские власти не сразу подтвердилди факт нападения.

Силы безопасности перекрыли дороги, ведущие к рынку, на место приехали машины скорой помощи. Раненые доставлены в близлежащие больницы и медцентры.