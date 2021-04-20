Конференцию по Афганистану перенесли из-за отказа талибов в ней участвовать

Международная конференция по восстановлению мира в Афганистане, которая должна была начаться в конце апреля в Турции, отложена на более поздний срок.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По данным источника телеканала, "конференция по Афганистану, которая должна была состояться в Стамбуле, отложена из-за отказа представителей [радикального движения] "Талибан" принимать в ней участие".