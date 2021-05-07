В Колумбии участники протестов попытались прорваться в здание Конгресса

Тысячи демонстрантов снова вышли на улицы городов Колумбии, протестуя против политики президента Ивана Дуке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, манифестанты возмущены политикой властей в области здравоохранения, образования, и сфере безопасности.

Демонстрации, поводом которой стала налоговая реформа, не прекращаются с 28 апреля. Позднее правительство согласилось внести изменения в свои планы, но протесты продолжились.

В столице страны Боготе демонстранты попытались прорваться в здание Капитолия, где проводят свои заседания представители верхней и нижней палат Конгресса Колумбии. Мэр Боготы Клаудия Лопес сообщила, что манифестанты снесли забор, ограждающий Капитолий, после чего были оттеснены специальным отрядом полиции.

За время антиправительственных акций погибли по меньшей мере 24 человека, сотни получили ранения, десятки числятся пропавшими без вести. Советник президента заявил, что правительство намерено встретится с представителями демонстрантов на следующей неделе.