В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, который вводит новые ограничения, связанные с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, с 13 по 20 июня не будут работать детские игровые комнаты и фуд-корты в торговых центрах и других общественных местах. Также будут закрыты аттракционы в парках. Кроме того, ограничивается работа ночных заведений и ресторанов.

"В организациях общественного питания, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время - с 23:00 до 06:00", - говорится в документе.

В это время заведения могут продолжать работу на вынос.

За последние сутки в Москве выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.

Фото: Pavel Golovkin/AP