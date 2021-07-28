Статистика по коронавирусу в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 420, до 6 195 232. Впервые с 30 июня в стране выявили менее 23 000 заразившихся. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в среду данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

В Москве выявили 2 445 инфицированных (это минимум с 26 мая), в Подмосковье - 1 449 (минимум с 18 июня), в Санкт-Петербурге - 1 918 (минимальное значение с 7 июля). В Нижегородской области подтвердили 544 случаев, в Свердловской - 495, в Красноярском крае - 491, в Воронежской области - 477.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло в России до 491 525, следует из данных штаба.