Президент Колумбии Иван Дуке подтвердил информацию о том, что полиции и военным удалось задержать главаря группировки "Клан залива", более известного как Отоньеля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В распоряжении РЕН ТВпоявились кадры спецоперации по задержанию "нового Эскобара".

"Он был самым опасным лидером наркобизнеса во всем мире. Убийца полицейских, солдат, вербовщик детей, общественных деятелей, вербовщик несовершеннолетних, он был известен своими безумствами. Ордеры на его арест выписаны не только за наркоторговлю и вербовку людей, но и за жестокое обращение с несовершеннолетними", - сообщил президент Колумбии на пресс-конференции.

Дуке считает, что задержание наркобарона по значимости как раз сравнимо "с падением Пабло Эскобара".

"Клан залива" - это крупнейшая преступная организация Колумбии, которая занимается наркоторговлей, незаконной добычей полезных ископаемых, вымогательством. В ней задействовано примерно 1,7 тысяч человек.

Главаря этой организации задержали в Некокли возле границы с Панамой.