ЕС начнет процесс введения санкций против ряда граждан Никарагуа

Страны-члены Евросоюза начнут процесс введения индивидуальных санкций в отношении некоторых граждан Никарагуа. Об этом заявил в понедельник глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес по прибытии на плановое заседание Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Важная тема, которую мы обсудим сегодня и которая снова оказалась в повестке дня по предложению Испании, - это Никарагуа, - сказал он. - Мы начнем и запустим процесс индивидуальных санкций в отношении некоторых граждан Никарагуа". "Мы подведем итоги ситуации, но не будет ничего нового", - отметил Альбарес, назвав прошедшие в Никарагуа выборы "издевательством над демократической системой".

7 ноября в Никарагуа прошли всеобщие выборы. Более 4,5 млн избирателей 6,5-миллионной страны голосовали за кандидатов на пост президента, вице-президента, депутатов Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Никарагуа и Центральноамериканского парламента. Помимо альянса во главе с "Сандинистским фронтом национального освобождения", от которого баллотируется в президенты действующий глава государства Даниэль Ортега, в кампании участвовали еще шесть политических партий, включая одну региональную.