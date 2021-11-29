Психиатр рассказал о мошенниках, предлагающих «дечипизацию» после вакцинации

Главный врач психиатрической больницы №1 им. Н.А. Алексеева (известной как "Кащенко") Георгий Костюк рассказал о мошенниках, способных "избавить от чипов" после вакцинации от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, существуют "предприимчивые люди", которые заявляют, что разработали "дечипизатор" - небольшое одноразовое устройство, которое нужно приложить к месту введения инъекции. Благодаря этому устройству якобы можно уничтожить все "чипы".

"Кому-то реальной казалась конспирологическая идея, что Билл Гейтс разработал чипы [и вживляет их людям вместе с вакциной]. Дальше - это уже дело техники. Кто знает, что такое 5G? А вдруг это что-то такое, что действительно способно [заразить коронавирусом]?" - заявил Костюк РБК.

В 2020 году в соцсетях и мессенджерах стало распространяться видео, на котором мужчина показывает шприцы с чипами внутри и утверждает, что это вакцина от коронавируса. Также появилась целая теория о том, что миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс виновен в пандемии и собирается вживить чипы населению всего мира, чтобы контролировать его.

Еще одна теория разрослась вокруг вышек сотовой связи 5G. Утверждалось, что заболевшие коронавирусом на самом деле страдают от нехватки кислорода, вызванной "5G-радиацией".