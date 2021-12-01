Репортаж из африканского логова "Омикрона": чем опасен новый штамм?

Чем новый штамм ковида "Омикрон" отличается от предыдущих? Насколько он заразен и что о мутировавшем вирусе думают на его родине - в ЮАР? Съемочная группа "Известий" побывала в самой "красной" точке планеты - в Кейптауне.

Все подробности - в материале РЕН-ТВ, передает Day.Az.

Местных жителей, как и туристов, сообщение об отмене рейсов со многими странами застало врасплох. Ограничения ввели сразу после того, как стало известно о новом штамме. Напуганы все, особенно владельцы бизнеса, ведь туристы, которые сюда приезжают, - это их основные клиенты.

Сейчас маски обязательны даже на улице. За нарушение мер тут же выписывают штраф - чуть меньше 100 долларов, но местные, кажется, готовы на любые ограничения, лишь бы поскорее вернуться к привычному режиму.

"Никто ни в чем не уверен. Любому утром может позвонить босс и сказать, прости, мы закрылись. Правительство ввело ограничения. Остается только ждать новой информации по этому новому штамму", - говорит местный бармен.

Штамм "Омикрон", из-за которого сейчас от Южной Африки пытаются оградиться почти все страны мира, пока совсем не изучен. Понятно, что распространяется он быстрее. А согласно последним исследованиям, сейчас "Омикрон" практически вытесняет "Дельту" на территории ЮАР и чаще других поражает именно детей. Но пока точных данных о его влиянии на организм или об устойчивости к антителам у ученых нет. Для того чтобы понять природу этой мутации, нужно больше времени.

"Омикрон" не переродился из штаммов "Дельта" или "Бета", это отдельная мутация изначального вируса. Коронавирус постоянно мутирует, чем больше вирус изменяется, тем больше у него возможностей стать сильнее", - объяснил Марк Мендельсон, профессор Кейптаунского университета.

Настроения в ЮАР сейчас граничат с паникой. Многие боятся, что в случае вспышки больницы могут не справиться.

"Гроте Схюр" - одна из крупнейших больниц региона, там, как и во время прошлых волн коронавируса, заранее готовятся к новой вспышке. Медики опасаются, что число пациентов резко возрастет, поэтому тут развернули дополнительные койки.

"Меня определенно пугает то, что происходит. Мы и так потеряли много клиентов из-за ковида - многие остались без работы, многие умерли. Так что страшно заболеть, я лично очень этого боюсь", - говорит местная жительница.

Оградиться от ЮАР пытаются даже африканские страны. Египет, например, тоже отменил авиасообщение. И сейчас в аэропорту Кейптауна застряли сотни туристов, которые не могут улететь домой.