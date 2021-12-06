https://news.day.az/world/1412036.html Пять человек погибли при наезде автомобиля во время акции протеста в Мьянме
Пять человек погибли при наезде автомобиля во время акции протеста в Мьянме
Пять человек погибли в ходе акций протеста против военного режима в Мьянме, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на твиттер организации "Движение за гражданское неповиновение" (CDM), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Сообщается, что инцидент произошел в Янгоне в воскресенье, 5 декабря, когда армейский автомобиль на большой скорости врезался в группу демонстрантов.
По свидетельству очевидцев, после произошедшего солдаты открыли огонь по протестующим. Как сообщает новостной портал Myanmar Now, задержано не менее 15 человек, которые хотели прийти на помощь пострадавшим.
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