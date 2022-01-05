https://news.day.az/world/1423494.html В Грузии запретили использование денежных купюр 1991-1995 годов выпуска
В Грузии запретили использование денежных купюр 1991-1995 годов выпуска
В Грузии запретили банкноты лари 1995-1999 годов выпуска.
Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространил Национальный банк Грузии.
Решение об изъятии из оборота старых банкнот было продиктовано тем, что с 2013 года начался процесс обновления денежных купюр, и деньги старого образца не отвечали современным требованиям.
Граждане смогут обменять имеющиеся у них старые банкноты только в центрах обмена Национального банка.
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