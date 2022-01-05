В Грузии запретили использование денежных купюр 1991-1995 годов выпуска

В Грузии запретили банкноты лари 1995-1999 годов выпуска.

Как передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ, информацию об этом распространил Национальный банк Грузии.

Решение об изъятии из оборота старых банкнот было продиктовано тем, что с 2013 года начался процесс обновления денежных купюр, и деньги старого образца не отвечали современным требованиям.

Граждане смогут обменять имеющиеся у них старые банкноты только в центрах обмена Национального банка.