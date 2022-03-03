https://news.day.az/world/1440830.html Кровавая перестрелка в школе под Киевом - ВИДЕО
Кровавая перестрелка в школе под Киевом - ВИДЕО
Отряды территориальной обороны Украины перестреляли друг друга в школе под Киевом.
Как передает Day.Az, об этом сообщает колумнист РЕН-ТВ Алексей Селиванов в своем канале в Telegram.
Инцидент произошел в городе Василькове под Киевом. Участники украинских отрядов, которым бесконтрольно раздали оружие, устроили бои прямо в здании местной школы.
На видео, которое публикует Telegram-канал, заметно, что в результате боя погибли несколько человек. Их тела лежат на полу в туалете, коридорах и спортивном зале школы. Помещение школы изнутри разрушено, повсюду разбросаны сломанные вещи, осколки выбитых окон и обвалившиеся куски стен.
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