Кровавая перестрелка в школе под Киевом

Отряды территориальной обороны Украины перестреляли друг друга в школе под Киевом.

Как передает Day.Az, об этом сообщает колумнист РЕН-ТВ Алексей Селиванов в своем канале в Telegram.

Инцидент произошел в городе Василькове под Киевом. Участники украинских отрядов, которым бесконтрольно раздали оружие, устроили бои прямо в здании местной школы.

На видео, которое публикует Telegram-канал, заметно, что в результате боя погибли несколько человек. Их тела лежат на полу в туалете, коридорах и спортивном зале школы. Помещение школы изнутри разрушено, повсюду разбросаны сломанные вещи, осколки выбитых окон и обвалившиеся куски стен.