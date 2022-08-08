В Швейцарии призвали запасаться дровами и свечами

Гражданам Швейцарии необходимо начинать запасаться свечами и дровами из-за потенциальных перебоев в подаче электричества в стране.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом заявил глава Федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль в ходе беседы с журналистами швейцарского издания NZZ am Sonntag.

"Мы действительно должны готовиться в предстоящую зиму к отключению электричества в некоторых областях, пусть даже и на несколько часов. Поэтому разумно иметь в доме достаточно свечей. И если у кого-то дровяная печь, тому следует запастись достаточным количеством дров",- заявил Люгинбюль.

Помимо этого, специалист подчеркнул, что необходимо запасаться не только дровами, но и фонариками и батарейками. По его словам, он лично запасся дровами больше, чем обычно.

Глава швейцарской комиссии также добавил, что Европейский союз из-за введения антироссийских санкций рискует остаться без отопления и электроэнергии.