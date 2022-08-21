Япония планирует приобрести около 1 000 крылатых ракет дальнего радиуса действия

Правительство Японии рассматривает возможность принять на вооружение около 1 тыс. крылатых ракет дальнего радиуса действия на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье газета Yomiuri со ссылкой на правительственные источники.

С этой целью планируется усовершенствовать имеющиеся в распоряжении Сил самообороны Японии противокорабельные ракеты Type-12 разработки Mitsubishi Heavy Industries. Их дальность действия должна быть увеличена с нескольких сотен километров до примерно 1 тыс. км, что позволит им достигать КНДР и прибрежных районов Китая.

Ожидается, что модернизированные ракеты Type-12, предназначенные для запуска с наземных установок, начнут поступать на вооружение в 2024 финансовом году - на два года раньше, чем предполагалось. Также ведутся разработки версий ракет для запуска с кораблей и истребителей и для нанесения ударов по наземным целям. Таким образом, как отмечает газета, Токио стремится ликвидировать разрыв с Китаем, который, согласно анализу Минобороны США, располагает примерно 1,9 тыс. баллистических ракет средней дальности наземного базирования и около 3 тыс. крылатых ракет средней дальности, способных достичь Японии. КНДР в последние годы также неоднократно испытывала баллистические ракеты, чей радиус действия позволяет наносить удары по целям в Японии.

Японским компаниям, занимающимся оборонными заказами, необходимо будет нарастить производство и расширить производственные линии для реализации планов правительства. Министерство обороны намерено создать систему инвестиционной поддержки соответствующих компаний и планирует включить расходы на эти цели в свой бюджетный запрос на 2023 финансовый год.

Япония последние несколько лет увеличивает расходы на оборону, что вызывает критику соседних стран. В этом финансовом году (начался в апреле 2022 года - прим. ТАСС) ассигнования на эти цели выросли примерно на 50 млрд иен по сравнению с предыдущим годом и составили 5,37 трлн иен ($41,9 млрд по текущему курсу), что стало рекордно высоким показателем.

По данным газеты Nikkei, правительство Японии намерено в рамках следующего среднесрочного плана развития оборонного потенциала на период с 2023 по 2027 годы довести уровень расходов на эти цели до рекордных 30 трлн иен ($262,8 млрд). По сравнению с текущей пятилеткой траты должны вырасти примерно на 10% из расчета 6 трлн иен в год. При этом в указанную сумму не входят расходы на содержание американских военных баз на территории Японии.