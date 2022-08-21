Число случаев COVID-19 в мире превысило 595 млн
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 595 млн 677 тыс. 66, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 452 тыс. 769 человек.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия, Великобритания, Италия и Южная Корея.
|Страна
|Число случаев COVID-19
|Число умерших пациентов
|США
|93 млн 634 тыс. 408
|1 млн 41 тыс. 141
|Индия
|44 млн 339 тыс. 429
|527 332
|Бразилия
|34 млн 264 тыс. 237
|682 358
|Франция
|34 млн 535 тыс. 255
|154 541
|Германия
|31 млн 808 тыс. 179
|146 504
|Великобритания
|23 млн 675 тыс. 485
|187 731
|Италия
|21 млн 630 тыс. 998
|174 659
|Южная Корея
|22 млн 240 тыс. 331
|26 044
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья - 830,2. В Индии на 1 млн жителей скончались 374 человека, Бразилии - 3 163, Франции - 2 341, Германии - 1 737, Великобритании - 2 724, Италии - 2 898, Южной Корее - 507. Сведения по США отсутствуют.
За время пандемии в мире сделали 12 млрд 66 млн 538 тыс. 586 инъекций вакцин против COVID-19.
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