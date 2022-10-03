Туркменистан увеличит поставки газа в Китай

Туркменистан стремится к увеличению поставок природного газа в Китай. Об этом заявил глава верхней палаты парламента и бывший президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы работаем над вопросами увеличения объемов поставок туркменского природного газа с учетом возрастающих потребностей экономики КНР и возможностей ресурсной базы Туркменистана. В этой связи готовы к предметному обсуждению возможностей строительства четвертого трубопроводного маршрута из Туркменистана в Китай", - отметил бывший глава государства.

Бердымухамедов-старший также отметил, что Ашхабад и Пекин уделяют большое внимание и сотрудничеству в сфере транспорта, где Туркменистан рассматривает КНР в качестве важнейшего партнера.