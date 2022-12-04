В Иране упразднят полицию нравов

Власти Ирана в воскресенье приняли решение об упразднении полиции нравов. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, сообщает арабская пресса, ссылаясь на генеральную прокуратуру страны.

"Генеральная прокуратура Ирана проинформировала об упразднении полиции нравов", - сообщает межарабский англоязычный информационный портал Arab News.

Ранее сообщалось, что юридические органы Ирана рассматривают возможность об изменении правил в отношении женщин, касающихся обязательного ношения хиджаба.

Массовые протесты начались в Иране осенью после смерти Махсы Амини, молодой женщины, которую в сентябре у одной из станций метро в Тегеране задержали сотрудники полиции нравов за неправильное ношение хиджаба. Через несколько дней после задержания она скончалась.

За время протестов, согласно официальным данным иранских властей, погибли более 200 человек.