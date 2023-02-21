https://news.day.az/world/1540083.html В Хатае рухнуло здание, люди остались под завалами - ФОТО
В Хатае рухнуло здание, люди остались под завалами - ФОТО
В районе Антакья турецкой провинции Хатай во время землетрясения силой 6,4 балла обрушились аварийные здания, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Четыре человека, которые вошли в поврежденный трехэтажный дом, чтобы забрать свои вещи, остались под завалами. Только одному из них удалось выбраться.
В регионе начаты поисково-спасательные работы.
Из-за продолжающихся толчков поврежденные и полуразрушенные дома представляют большую опасность, и спасателям сложно проводить работы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре