В Хатае рухнуло здание, люди остались под завалами

В районе Антакья турецкой провинции Хатай во время землетрясения силой 6,4 балла обрушились аварийные здания, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Четыре человека, которые вошли в поврежденный трехэтажный дом, чтобы забрать свои вещи, остались под завалами. Только одному из них удалось выбраться.

В регионе начаты поисково-спасательные работы.

Из-за продолжающихся толчков поврежденные и полуразрушенные дома представляют большую опасность, и спасателям сложно проводить работы.