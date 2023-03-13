Байден будет добиваться ужесточения для банков США

Администрация США намерена добиваться ужесточения регулирующих норм для американской банковской системы в свете краха банков Silicon Valley Bank (SVB) и Signature Bank. Об этом сообщил в понедельник президент страны Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я запрошу Конгресс [США] и регуляторов банковского сектора на предмет ужесточения правил для банков и сокращения угрозы того, что подобного рода крах банка произойдет вновь. А также для того, чтобы защитить американские рабочие места и малый бизнес", - сказал он, выступая в Белом доме.