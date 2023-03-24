Визит короля Великобритании Карла III в Париж может быть сорван

Первый государственный визит короля Великобритании Карла III и его супруги в Париж может быть сорван из-за ожесточенных протестов во Франции против повышения пенсионного возраста. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Sky News.

Телеканал отмечает, что логистика поездки пересматривалась в течение нескольких дней из-за массовых протестов во французской столице.

По соображениям безопасности контакты членов королевской семьи с общественностью могут быть сокращены, "а влияние визита уменьшится", говорится в статье.

Также на улицах города собралось большое количество неубранного мусора, что также может подпортить визит короля.

Французский профсоюз заявлял на этой неделе, что члены организации, поставляющей красные ковры, мебель и флаги для общественных зданий, пренебрежительно отнесутся к воскресному приему в честь короля.