Предсказано неизбежное затопление Нью-Йорка

Ученые Геологической службы США сообщили, что Нью-Йорк медленно опускается под собственной тяжестью. В сочетании с повышением уровня моря из-за глобального потепления и таяния ледников это может привести к затоплению города в будущем.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, статья с результатами исследования опубликована в журнале Earth's Future, пресс-релиз доступен на сайте Phys.org.

По оценкам, площадь суши, на которой расположен город, проседает со средней скоростью от одного до двух миллиметров в год. Ученые подсчитали, что общий вес всех зданий, число которых превышает миллион, составляет около 1,5 триллиона тонн. Это сравнимо с 4700 зданиями Эмпайр-стейт-билдинг.

Скорость проседания зависит от района Нью-Йорка. Небоскребы в центре Манхэттена в основном построены на прочной скале, тогда как некоторые участки Бруклина, Куинса и Манхэттена находятся на более рыхлой почве и "тонут" быстрее. Хотя процесс идет медленно, некоторые части города неизбежно окажутся под водой. Ученые предсказывают, что пройдут сотни лет, прежде чем Нью-Йорк станет американской версией Венеции.

Тем не менее некоторые районы города находятся в большей опасности. Средняя высота над уровнем моря в южной части Манхэттена составляет всего один-два метра. Поскольку уровень моря поднимается примерно с той же скоростью, с которой опускается земля, изменение климата может привести к катастрофическому затоплению в результате сильных ураганов и штормов.

Другие города мира также "тонут". Например, Сан-Франциско оказывает значительное давление на землю и активные сейсмические разломы региона. В Индонезии правительство готовится к возможному переносу столицы из Джакарты, которая погружается в Яванское море, и строительству нового города на возвышенности совершенно другого острова