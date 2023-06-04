Крупное ДТП на юге Италии

Один человек погиб и еще 14 пострадали в автомобильной аварии на юге Италии. Об этом сообщает телеканал RaiNews24.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по информации телеканала, авария произошла рано утром в воскресенье на автостраде A16 Неаполь-Каноза. Автобус, следовавший из Рима в Неаполь, вылетел с дороги после столкновения с пятью другими автомобилями. В автобусе находились 38 человек и два водителя.

Отмечается, что некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Их доставили в лечебные учреждения городов Авеллино, Беневенто и Ариано Ирпино.

На месте работают спецслужбы, они поднимают автобус, чтобы спасти остальных пассажиров.