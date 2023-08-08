Hyundai рассказала, когда будут раскрыты все секреты нового Hyundai Santa Fe 2024

Hyundai опубликовала официальный видеотизера, посвященный новейшему Hyundai Santa Fe. В ролике нет никаких технических подробностей, не демонстрируется даже сам автомобиль, но указана дата полноценной премьеры - Santa Fe 2024 представят в этот четверг, 10 августа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com, судя по данным тизера, внедорожник представят сразу на всех ключевых рынках - в Южной Корее, в Европе (включая Великобританию) и в США.

Hyundai уже опубликовала официальные изображения, демонстрирующие интерьер и экстерьер модели, но никаких технических подробностей нет. Пока лишь известно, что будет полноприводная версия с мотором объемом 2,5 л, а еще в линейке будет подключаемый гибрид. У базовой модели будут 18-дюймовые колесные диски, у топовой - 21-дюймовые.

Hyundai Santa Fe 2024 получил кардинально новый дизайн, в котором много вопросов вызвало исполнение задней части. Будет интересно посмотреть, как новый подход к исполнению "кормы" объяснят в самой компании.