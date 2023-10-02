В России цены на подержанные автомобили выросли на 39%

Средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении, передает Day.Az.

Продажи машин с пробегом в России в июле - сентябре увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что от квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают расти.