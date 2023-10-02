https://news.day.az/world/1602906.html В России цены на подержанные автомобили выросли на 39%
В России цены на подержанные автомобили выросли на 39%
Средняя стоимость автомобиля в России с пробегом в III квартале 2023 года выросла на 39% в годовом выражении, передает Day.Az.
Продажи машин с пробегом в России в июле - сентябре увеличились на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отмечается, что от квартала к кварталу продажи авто с пробегом продолжают расти.
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