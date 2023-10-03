Григорян обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Как сообщает Day.Az, об этом секретарь Совета безопасности Армении написал в своем профиле на Facebook.

По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация с региональной безопасностью и вопросы двусторонних армяно-иранских отношений.