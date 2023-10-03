https://news.day.az/world/1603342.html Григорян обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе
Григорян обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Как сообщает Day.Az, об этом секретарь Совета безопасности Армении написал в своем профиле на Facebook.
По его словам, в ходе встречи обсуждалась ситуация с региональной безопасностью и вопросы двусторонних армяно-иранских отношений.
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