Казахстан готов начать прокачку российского газа в Узбекистан

Казахстан может начать прокачивать в Узбекистан газ из России до конца октября, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время завершаются ремонты, которые проводятся на территории Казахстана, связанные со строительными работами. В ближайшее время мы сможем по завершении данных работ объявить о начале транзита. Объемы газа согласовываются в соответствии с заявкой узбекской стороны. То есть как только мы получим заявку, мы приступим к транзиту", - сказал Саткалиев.

Он уточнил, что завершение ремонтных работ запланировано на конец октября.

Ранее мы писали о том, что в Казахстане вновь введут запрет на вывоз угля.