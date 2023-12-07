В России восьмиклассница устроила стрельбу в школе

Восьмиклассница устроила стрельбу в школе в Брянске (РФ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, информация о пострадавших уточняется.

ЧП произошло в гимназии №5.

"Ученица восьмого класса пронесла огнестрельное оружие, из которого выстрелила несколько раз", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативные службы. Обстоятельства ЧП выясняются.

При этом, как сообщает телеграм-канал Mash, в результате стрельбы два человека погибли, еще четыре пострадали. По информации канала, всего ученица 8А Алина А. сделала пять выстрелов из дробовика - она опоздала на урок и, войдя в класс, открыла огонь. Произошло все примерно в 09:15. Один из четырех раненых мальчиков сейчас в реанимации. Вторым погибшим, помимо стрелявшей, является ее одноклассник.

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