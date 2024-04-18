Трамп встретился с президентом Польши в Нью-Йорке

Бывший президент США Дональд Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, передает Day.Az.

Президент Дуда находится в США с рабочим визитом 17-18 апреля. По информации портала Wirtualna Polska, организацией встречи двух политиков занимается бывший посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.

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