https://news.day.az/world/1652881.html Трамп встретился с президентом Польши в Нью-Йорке
Трамп встретился с президентом Польши в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Нью-Йорке, передает Day.Az.
Президент Дуда находится в США с рабочим визитом 17-18 апреля. По информации портала Wirtualna Polska, организацией встречи двух политиков занимается бывший посол США в Варшаве Джорджетт Мосбахер.
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