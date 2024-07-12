В ООН назвали условие, при котором мир будет безопасным

ООН считает, что лишь уничтожив все ядерное оружие, мир может обезопасить себя от ядерной угрозы.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать подтверждение НАТО в итоговой декларации саммита альянса своего ядерного статуса и приверженности к модернизации вооружений.

"Напоминаем всем, что позиция генерального секретаря заключается в том, что единственный путь обезопасить себя от ядерного оружия, это жить в мире без ядерного оружия", - сказал Дюжаррик в ответ на соответствующий вопрос.

В опубликованной в среду итоговой декларации саммита НАТО, проходящего в Вашингтоне, указывается, что "НАТО будет ядерным альянсом, покуда существует ядерное оружие". Страны НАТО, указывается в документе, "продолжат проводить политику ядерного сдерживания, придерживаясь принципов нераспространения ядерного оружия", кроме того, альянс по-прежнему обязуется принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности своего ядерного оружия, в том числе путем его модернизации. Также НАТО будет "укреплять свой ядерный

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