Армия Израиля атаковала пусковые установки в Газе
Израильские ВВС нанесли удары по ракетным установкам в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, установки в течение дня использовались для обстрелов районов на юге Израиля. Цели, находившиеся на юге анклава, уничтожены в результате авиаударов, говорится в сообщении.
Ранее армия сообщила о нескольких обстрелах со стороны сектора Газа, один из снарядов упал в районе города Кирьят-Малахи близ Ашдода, еще несколько обстрелов пришлись на приграничные с анклавом районы. Сообщений о пострадавших не поступало.
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