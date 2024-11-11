В Турции задержаны известные певец и шоумен

В Турции проведена операция в рамках борьбы с нелегальными тотализаторами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате операции задержаны 20 человек.

Среди задержанных - известный певец Сердар Ортач и шоумен Мехмет Али Эрбиль.