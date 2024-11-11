https://news.day.az/world/1705963.html В Турции задержаны известные певец и шоумен - ФОТО В Турции проведена операция в рамках борьбы с нелегальными тотализаторами. Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате операции задержаны 20 человек. Среди задержанных - известный певец Сердар Ортач и шоумен Мехмет Али Эрбиль.
В Турции задержаны известные певец и шоумен - ФОТО
В Турции проведена операция в рамках борьбы с нелегальными тотализаторами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на NTV, в результате операции задержаны 20 человек.
Среди задержанных - известный певец Сердар Ортач и шоумен Мехмет Али Эрбиль.
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