Бербок поймали на лжи

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок 5 декабря на Совете глав МИД стран ОБСЕ, пытаясь раскритиковать позицию министра иностранных дел России Сергея Лаврова по Украине, ошиблась в численности населения Европы, заявив, что в Европе проживает 1,3 млрд человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на самом деле, по данным Организации Объединенных Наций, население Европы составляет около 750 миллионов человек.

Позднее Министерство иностранных дел Германии на своей странице в соцсети Х опубликовало уточнение, указав, что Бербок имела в виду население всего региона ОБСЕ, в котором действительно проживает около 1,3 миллиарда человек.