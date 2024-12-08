Мы приветствуем уход Башара Асада с должности

В последние часы и дни в Сирии произошли события, которые являются беспрецедентными, мы советуемся с нашими партнерами в регионе и внимательно следим за ситуацией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian, об этом сказал премьер-министр Великобритании Кейр Стармер в своем заявлении.

"Народ Сирии долго страдал под правлением Башара Асада, и мы приветствуем его уход с поста.

В настоящее время наше внимание сосредоточено на восстановлении мира и стабильности. Мы призываем все стороны защищать мирных жителей и обеспечить доставку помощи наиболее уязвимым слоям населения в ближайшие часы и дни", - говорится в заявлении.