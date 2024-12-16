Шторм обрушился на Канарские острова

Государственное метеорологическое агентство Испании (Agencia Estatal de Meteorología - Aemet) обвешало Канарские острова разноцветными предупреждениями по опасным погодным условиям, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

- предупреждение о риске оранжевого цвета по сильным, даже ураганным порывам ветра, действует для западных островов архипелага: Тенерифе, Ла-Гомера, Эль-Йерро и Ла-Пальма;

- предупреждение о риске жёлтого цвета по ветру - для восточных островов: Гран-Канария, Лансароте, Фуэртевентура и Ла-Грасиоса;

- предупреждение жёлтого цвета по сильным высоким волнам: на Ла-Гомера, Эль-Йерро и западе Ла-Пальма;

В свою очередь Главное управление по чрезвычайным ситуациям правительства Канарских островов (Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias) объявило остров Гран-Канария в "situación alerta" из-за лесных пожаров - c семи часов утра воскресенья, для островов же Тенерифе, Ла-Гомера, Ла-Пальма и Эль-Йерро - пока что "situación prealerta".

Шторм "Dorothea" к западу от архипелага приносит сухой континентальный африканский воздух, сопровождаемый калимой, относительная влажность менее 30% ожидается на высоте примерно от 400 до 600 метров над уровнем моря.