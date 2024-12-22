Трамп сделал неожиданное заявление насчет Панамского канала

Панамский канал может вновь перейти в собственность Соединенных Штатов.

Как передает Day.Az, об этом написал избранный президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Плата, взимаемая Панамой, просто смехотворна, особенно, если учесть необычайную щедрость, которую в отношении Панамы проявили США", - подчеркнул политик. По его мнению, это полное "обдирание" США должно немедленно прекратиться. Панамский канал играет ключевую роль в экономике и национальной безопасности Америки, добавил Трамп.

В соцсетях он также выразил недовольство тем, что Китай также пользуется Панамским каналом несмотря на то, что это, по его мнению, противоречит условиям сделки по передаче канала.