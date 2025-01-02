https://news.day.az/world/1720185.html Правоохранительные органы расследуют происшествие с салютом в Хьюстоне - ВИДЕО В Хьюстоне, штат Техас, произошел инцидент с использованием салюта. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Правоохранительные органы активно работают над установлением точного места происшествия и выяснением обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента на данный момент уточняются.
Правоохранительные органы расследуют происшествие с салютом в Хьюстоне - ВИДЕО
В Хьюстоне, штат Техас, произошел инцидент с использованием салюта.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Правоохранительные органы активно работают над установлением точного места происшествия и выяснением обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента на данный момент уточняются.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре