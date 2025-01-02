Правоохранительные органы расследуют происшествие с салютом в Хьюстоне

В Хьюстоне, штат Техас, произошел инцидент с использованием салюта.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Правоохранительные органы активно работают над установлением точного места происшествия и выяснением обстоятельств произошедшего. Подробности инцидента на данный момент уточняются.