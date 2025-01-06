Китайская компания установила новый мировой рекорд по эффективности солнечных панелей

Китайская фотоэлектрическая компания Trina Solar установила новый мировой рекорд по эффективности преобразования энергии для определенного типа солнечных модулей.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Reuters, в ходе лабораторных испытаний модули HJT с большой площадью поверхности компании Trina продемонстрировали эффективность 25,44 процента, согласно результатам, сертифицированным Fraunhofer CalLab в Германии, исследовательским центром по солнечной энергетике, передает Day.Az.

Эффективность элемента определяет процент солнечной энергии, попадающей на устройство, которая преобразуется в полезную электроэнергию. Повышение эффективности элемента может помочь уменьшить размер, необходимый для солнечных установок, а также сократить расходы.

Профессор Мартин Грин из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, чья лаборатория на протяжении десятилетий удерживала рекорд эффективности солнечных элементов, заявил, что результат продемонстрировал потенциал солнечной технологии HJT, одной из нескольких, претендующих на то, чтобы стать преобладающей технологией следующего поколения для этого сектора.

"В долгосрочной перспективе все дело в эффективности, поэтому, даже если некоторые решения в настоящее время обходятся дороже других, как правило, по мере того как отрасль осваивает новую технологию, стоимость довольно быстро снижается", - сказал Грин агентству Reuters.

В заявлении Trina Solar говорится, что полученные результаты не только являются рекордом для технологии HJT, но и представляют собой новую веху в эффективности фотоэлектрического преобразования модулей солнечных элементов на основе монокристаллического кремния.

Председатель и генеральный директор Trina заявил, что компания продолжит наращивать объемы исследований и разработок, чтобы сохранить свое технологическое лидерство.