В Нью-Йорке олень попытался ограбить банк

В Нью-Йорке полиция приехала в банк после сработавшей сигнализации и обнаружила, что в здание проник олень, разбивший окно. Об этом сообщает агентство UPI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в отделении банка Webster Bank. Отреагировав на сигнал о взломе, сотрудники правоохранительных органов оперативно прибыли на место происшествия, где увидели в помещении оленя.
Отмечается, что дикий зверь устроил в офисе беспорядок в попытке выбраться. В конечном итоге полицейские смогли поймать оленя и выпустить его на свободу.
"Мы думаем, что самец искал себе пару", - написали в пресс-службе полиции округа Саффолк.
