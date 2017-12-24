В Турции уволили тысячи причастных к попытке переворота госслужащих
Правительство Турции приняло постановление в рамках действия режима ЧП, введенного в стране после попытки переворота в июле 2016 года, на основании которого с госслужбы уволены еще 2756 человек, сообщают турецкие СМИ.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
Согласно постановлению, из ВС Турции уволены 637 человек, в том числе 155 - из сухопутных войск, 155 - из ВМС, а 327 - из ВВС. Увольнения коснулись также сотрудников жандармерии, полиции, береговой охраны, Минюста, Минобразования, управления по делам религии, государственных университетов. Кроме того, закрыты 17 общественных организаций, в том числе семь фондов.
Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.
Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Генассамблея утвердила двухлетний бюджет ООН
Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма
В Израиле хотят создать национальную криптовалюту
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
Президент Литвы: с Россией важно сотрудничать и не воевать
Эрдоган не исключил продолжения контактов с Трампом
2017 год показал приверженность Азербайджана исламскому миру
Yol polisi reyd keçirib - VİDEO
Генассамблея утвердила двухлетний бюджет ООН
Армения хочет подсматривать за Азербайджаном из космоса - ДЕТАЛИ
ЮГК позволит Азербайджану конкурировать на газовом рынке ЕС - ДЕТАЛИ
Во Франции задержали подозреваемого в пропаганде терроризма
В Турции уволили тысячи причастных к попытке переворота госслужащих
"Бенфика" подозревает своих конкурентов в запугивании судей
В Израиле хотят создать национальную криптовалюту
В московских аэропортах задержаны десятки рейсов
Президент Литвы: с Россией важно сотрудничать и не воевать
Эрдоган не исключил продолжения контактов с Трампом
Российские парламентарии посетят Турцию
Təhsil Nazirliyinin səlahiyyəti artırılıb
-
24 Дек. 16:21 10 151
-
24 Дек. 11:46 9 094
-
24 Дек. 08:16 5 416
-
24 Дек. 10:16 4 451
-
24 Дек. 13:47 3 364