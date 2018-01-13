Вспышка птичьего гриппа в Японии, уничтожены десятки тысяч кур

13 января 2018 09:10

Около 92 тысяч кур было уничтожено в январе в японской префектуре Кагава на острове Сикоку из-за вируса птичьего гриппа, сообщает министерство сельского хозяйства Японии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, падеж птицы был зафиксирован на нескольких фермах в городе Сануки и ближайших от него районах. Анализы показали положительную реакцию на вирус птичьего гриппа штамма Н5N6.

В операции по уничтожению птиц приняли участие 750 человек, в том числе сотрудники сил самообороны. В радиусе 10 километров от птицефабрик, где был обнаружен вирус птичьего гриппа, была введена карантинная зона, установлен запрет на вывоз яиц, птицы и продукции из нее за пределы этого района. На дорогах проводится дезинфекция.

Это первая вспышка птичьего гриппа в Японии в наступившем году.

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