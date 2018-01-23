Жители бегут с Аляски на фоне угрозы цунами после землетрясения - ВИДЕО
23 января 2018 16:36 600
В Сети опубликовано видео масштабной эвакуации населения Аляски на фоне сообщений об угрозе цунами, сообщает Breaking News.
В районе Кадьяка, вблизи которого произошло землетрясение, были использованы сирены экстренного оповещения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Ранее стало известно, что в 281 километре от американского города Кадьяк произошло землетрясение магнитудой 8.1. При этом в эпицентре толчков зафиксированы волны высотой до 10 метров.
На Аляске объявлена угроза цунами и эвакуация.
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