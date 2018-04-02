На рабочем месте вспыхнул ноутбук и сжег весь офис в Британии - ВИДЕО

В Британском городе Летчуэрт сгорел офис из-за ноутбука, который оставили заряжаться на ночь, передает КиевПравда с ссылкой на New York Post.

Стив Паффет, обладатель злосчастного ноутбука, рассказал, что днем сидел на этом же месте. По его мнению, если бы он был рядом когда прибор занялся, то мог бы остаться без лица или умереть, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Также он рассказал, что среди ночи проснулся от сигнала тревоги из-за пожара в офисе. Он позвонил по телефону экстренных служб и побежал на работу тушить огонь. Когда пожарные приехали, пламя уже наделало много вреда. Первый этаж был разрушен, весь инвентарь списали. Само здание было полностью в дыму и грязным.

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