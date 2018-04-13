Турция может в седьмой раз продлить режим ЧП - ДЕТАЛИ

Парламент Турции обсудит вопрос о продлении чрезвычайного положения в седьмой раз. Об этом сообщают в пятницу турецкие СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что вопрос о продлении ЧП в Турции будет обсуждаться в парламенте 18 апреля.

Напомним, что ранее вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что режим чрезвычайного положения в Турции будет продлен.

Ранее также сообщалось, что чрезвычайное положение в Турции, которое было введено после попытки военного переворота в 2016 году, будет отменено в феврале 2018 года.

Напомним, что в ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников предприняла попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, свыше двух тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В январе текущего года режим чрезвычайного положения в Турции был продлен в шестой раз.

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