В Ереване митингующие намерены ночевать у парламента

16 апреля 2018 18:39

Митингующие против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту - на проспект маршала Баграмяна, они намерены остаться там на ночь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.

"Мы никуда не уходим. Мы переносим сюда технику и будем проводить митинг здесь", - сказал Пашинян перед полицейским оцеплением на проспекте Баграмяна. 

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