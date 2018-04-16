В Ереване митингующие намерены ночевать у парламента

Митингующие против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна переносят свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту - на проспект маршала Баграмяна, они намерены остаться там на ночь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.

"Мы никуда не уходим. Мы переносим сюда технику и будем проводить митинг здесь", - сказал Пашинян перед полицейским оцеплением на проспекте Баграмяна.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook