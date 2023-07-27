В Tesla предложили семилетний кредит на автомобили

Американская компания Tesla предложила своим клиентам покупать автомобили в кредит на семь лет. Об этом сообщает издание Electrek, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов медиа, опция кредитования сроком на 84 месяца или на 7 лет появилась на сайте корпорации. При покупке автомобиля новые потребители смогут оформить кредит и выплатить полную стоимость электромобиля за семь лет. Услугу начали предоставлять в США.

В случае самого доступного автомобиля бренда Model 3, который стоит 32 тысячи долларов, сумма первоначального платежа составит 4,5 тысячи долларов, ежемесячного платежа - 551 доллар. Таким образом, ставка кредита на электрокар Tesla составляет 6,39 процента, сумма покупки с учетом переплаты - 46 тысяч долларов.

По словам специалистов Electrek, новая опция позволит большему числу автолюбителей приобрести дорогой электрокар. Авторы издания заметили, что предложение особенно актуально в условиях высоких процентных ставок.