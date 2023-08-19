Грузия перекрыла транзит американских автомобилей в Россию

В рамках запрета на ввоз американских авто с объемом двигателя выше 1,9 литра, который начал действовать с 1 августа, Грузия окончательно перекрыла поставки автомобилей в Россию, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Журналисты издания VPost подтверждают, уже сейчас КПП "Верхний Ларс" пограничники закрыли для санкционных ТС, включая машины, ввезенные в страну из Армении. Нынешний запрет распространяется на гибридные авто и электрокары. А с 26 сентября эмбарго коснется европейских марок.

― Сложности Грузия начала создавать еще до 1 августа. Все это длится уже два-три месяца. Американские и европейские автомобили разделяли по сумме. Если до $50 000, то пропускали. С марта через Грузию уже не хотелось ничего возить. Кроме того, и деньги туда нормально не поступают, перечисления блокируются. Логистика стала очень сложной. И осень будет богата нехорошими новостями, касательно санкционных товаров, ― рассказал "Коммерсанту" учредитель компании "Автодегустатор" Арарат Мардоян.

В первом полугодии транзит транспортных средств из Грузии в Россию увеличился почти вчетверо, до 3,78 тыс. штук. Еще больше вырос экспорт в Армению - почти в 12,5 раза, то есть более 10 тыс. машин. Причиной тому была особая схема ввоза авто в Россию, которой пользовались российские бизнесмены. Коммерсанты сперва доставляли машины в Грузию, откуда переправляли в Армению, где растаможивали и пригоняли в РФ через КПП "Верхний Ларс".

Закрытие грузинского коридора, как полагают эксперты, заставят перевозчиков преимущественно использовать каналы поставок через Казахстан или Кыргызстан. Где, в свою очередь, тоже намечаются определенные трудности.