Lexus IS превратится в спортивный электроседан

Японский седан Lexus IS переживет масштабное преображение. Модель актуальной генерации выпускается вот уже 13 лет. Но будущий Lexus IS будет совсем другим: он примерит пятидверный кузов, увеличенные габариты, а также чисто электрическую силовую установку отдачей 500 л.с. Все это позволит модели стать прямым конкурентом популярного американского электрокара Tesla Model 3.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Между тем, минувшей осенью дебютировала обновленная версия четырехдверки IS, которой слегка подправили внешность, перенастроили рулевое управление и добавили новых функций. При этом были предложены только две модификации - IS 300h и IS 350.

Революции во внешности IS не произошло: седан сохранил крупную решетку радиатора, которая стала еще массивнее, и воздуховоды по бокам. Изменилась форма капота, на который перебрался значок Lexus, ранее располагавшийся посреди решетки.