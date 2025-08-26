https://news.day.az/azerinews/1776397.html Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı rəsmi İnstaqram səhifəsində paylaşım edib. Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı paylaşım edib - VİDEO
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı rəsmi İnstaqram səhifəsində paylaşım edib.
Day.Az paylaşımı təqdim edir:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре