Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı paylaşım edib

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun Bakıda uşaqlar üçün təşkil etdiyi əyləncə tədbirləri ilə bağlı rəsmi İnstaqram səhifəsində paylaşım edib.

Day.Az paylaşımı təqdim edir: