Süd vəzi xərçənginin ilkin əlamətləri
Süd vəzi xərçənginin ilkin əlamətlərinə döş qəfəsi nahiyəsində toxumaların sıxılması, dərinin zədələnmə yerindən dartılması, qoltuqaltı limfa düyünlərinin ölçülərinin genişlənməsi və süd verməyən qadınlarda döşdən ifrazat daxildir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə "İzvestiya" nəşrinə "İnvitro" şirkətinin mama-ginekoloqu Nataliya Kusoyt məlumat verib.
"Süd vəzi xərçəngi ilkin mərhələdə aşkar edilərsə, tam sağalma şansı demək olar ki, 98% təşkil edir. Şiş nə qədər tez aşkar edilərsə, xəstənin həyatını xilas etmək və xəstəliyin ağır nəticələrindən qaçmaq şansı bir o qədər çox olar", - deyə həkim qeyd edib.
Süd vəzi xərçənginin effektiv profilaktikası üçün həkim həmçinin siqaretdən və həddindən artıq spirtli içki qəbulundan çəkinməyi tövsiyə edib, çünki onlar onkoloji xəstəliklər ehtimalını artırır:
"Rasiona daha çox tərəvəz, meyvə daxil etməklə qidalanmaya nəzarət etmək və yağlı qidaların, şirniyyatların qəbulunu məhdudlaşdırmaq, həmçinin idmanla məşğul olmaq, oynamaq və güclü emosional stresdən qaçınmaq da lazımdır".
